🎥 Ook zonder Salah en Mane weet Liverpool makkelijk te winnen van Brentford, Leeds dankt hattrickheld

In de Premier League is het alle hens aan dek om nog een beetje in het spoor te blijven van Manchester City? En net nu moet Liverpool z'n twee belangrijkste spelers missen. Toch werd er tegen Brentford ruim gewonnen.

Geen Salah, Mané en Naby Keita wegens de Africa Cup. Klopp kon bovendien ook geen beroep doen op de geblesseerde Divock Origi en koos voor een voorhoede Jota-Firmino-Oxlade Chamberlain om Brentford te bekampen.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd kwam evenwel van geen van de drie bovengenoemde, wel van Fabinho. Die profiteerde van wat geharrewar na een corner en zette het eerste doelpunt op het bord. Na de rust was Brentford dichtbij de gelijkmaker maar verder dan een schot net naast de kooi van Alisson kwamen de bezoekers niet.

Aan de overkant zorgde Oxlade-Chamberlain voor een veilige 2-0 stand. Enkele minuten later kwam Minamino op het veld die de 3-0 vastlegde.

West Ham - Leeds

Liverpool-Brentford was niet de enige wedstrijd in de Premier League zondagnamiddag. West Ham United ging op zoek naar de drie punten tegen Leeds United. Drie belangrijke punten met het oog om in de top 4 te eindigen.

Maar de thuisploeg maakte nooit kans om met de drie punten te gaan lopen dankzij een hattrick van Jack Harrison. De flankspeler trapte Leeds drie keer op voorsprong, tweemaal kon West Ham nog terugkomen via Bowen en Fornals maar bij de 2-3 was het over en out. Voor Leeds betekent het weer wat ademruimte onderin de stand.