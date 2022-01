Hervatting Seraing-Union, een paar regels waar rekening mee gehouden moet worden: ploegen mogen met andere basiself beginnen

Het stopgezette 'mistduel' tussen Seraing en Union wordt dinsdag om 20u hervat. De twee ploegen hebben intussen het bondsreglement kunnen afschuimen, want er gelden wel wat aparte regels voor de hervatting van de wedstrijd.

Er is immers een nieuwe testronde geweest, waarvan we de resultaten nog niet kennen. Indien er bij één van de twee ploegen nieuwe besmettingen worden gevonden, mogen ze dus gebruik maken van alle spelers die op de 'squad size limit-lijst' stonden op het moment dat de wedstrijd werd stopgezet. Dat betekent dus ook dat er nieuwe spelers op het wedstrijdblad kunnen staan, zelfs als er geen covidbesmettingen zijn.

"Het wedstrijdblad kan iedere speelgerechtigde speler bevatten die was ingeschreven op de “Squad size limit” lijst op het moment dat de wedstrijd werd stopgezet, ongeacht of deze op het oorspronkelijke wedstrijdblad stonden, met uitzondering van spelers die gewisseld werden of van het veld werden gestuurd voor de wedstrijd werd stopgezet, net als spelers die geschorst waren voor de stopgezette wedstrijd", stipuleert artikel B6.22 van het bondsreglement.

"Spelers die op het veld stonden op het moment dat de wedstrijd werd stopgezet, kunnen niet op het wedstrijdblad worden gezet als wisselspeler voor de verderzetting van de wedstrijd", valt er nog te lezen.

De wijzigingen die gedaan worden, zullen dus ook niet gezien worden als wissels. "De teams kunnen enkel gebruik maken van het aantal wissels en wisselmomenten zoals ze op het moment van stopzetting nog gerechtigd waren om te gebruiken", zegt het bondsreglement.