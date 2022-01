Is de nieuwe coach van Manchester United gekend? 'Mancunians plukken succesvolle coach weg bij Europese topclub'

Manchester United wil Erik ten Hag naar Old Trafford halen. Het management van de roodhemden is ervan overtuigd dat de Nederlander de club opnieuw naar prijzen kan loodsen.

Ralf Ragnick - de Duitser nam over na het ontslag van Ole Gunnar Solksjaer - staat momenteel aan het roer bij Manchester United, maar het staat nu al vast dat de manager volgend seizoen een stap opzij zet en een adviserende rol zal opnemen in The Theatre of Dreams.

Manchester Evening News meldt dat Erik ten Hag met stip op één staat om volgend seizoen in de dug-out te zitten. De Nederlander heeft nog een contract tot 2023 bij AFC Ajax, maar de uitstekende relaties tussen beide clubs kunnen ervoor zorgen dat een transfer bespreekbaar is.