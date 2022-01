Marc Schneider evalueert twee van de drie nieuwkomers van Waasland-Beveren

De stage van Waasland-Beveren zit erop. De club kon drie transfers afronden en er werd gewonnen van Malaga. Alleen maar blije gezichten dus.

De winterbreak bracht Waasland-Beveren naar de Spaanse zon. De club had een goede stage, al was de zon geregeld niet van de partij.

De oefenmatch tegen Malaga, een tweedeklasser, werd gewonnen. “Een goeie wedstrijd tegen een sterke tegenstander”, zegt trainer Marc Schneider aan Het Laatste Nieuws. “Ze hadden een snelle balcirculatie, maar wij hebben dat met een goeie organisatie kunnen opvangen. Dit was een goeie test en goed voor het vertrouwen.”

Gillet en Baldé waren al op de stage en Schneider zag dat het goed was. “Gillet heeft zich op de zes meteen laten zien. Hij kan de man zijn met zijn ervaring en leiderschap de structuur kan verzorgen op het middenveld. Hij is de schakel tussen de verdediging en onze nummer acht. Hij heeft zich ook al goed geïntegreerd in het team. Je ziet dat hij respect afdwingt.”

“Baldé is nog jong, heeft heel veel snelheid en een goeie actie één tegen één. Hij moet natuurlijk nog leren hoe hij in het team kan functioneren. Offensief heeft hij heel wat kwaliteiten. Dit hadden we nog niet in het team, iemand die echt een man voorbij kan gaan.”