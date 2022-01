'Marc Wilmots wil versterking wegplukken uit... B-kern Moeskroen'

Halfweg de competitie staat RAJA Casablanca, de ploeg van Marc Wilmots, op de tweede plaats in de Marokkaanse hoogste klasse.

Stadsgenoot Wydad telt vijf punten meer. RAJA Casablanca speurt ondertussen de transfermarkt af naar opportuniteiten. Daarbija liet RAJA volgens diverse Marokkaanse media haar oog vallen op Béni Badibanga.

De 25-jarige flankaanvaller verkommert dezer dagen in de B-kern van Moeskroen. Hij speelde nog geen minuut in het A-elftal dit seizoen. Voorheen was de Congolees actief bij onder meer Standard, Waasland-Beveren en Lierse. Badibanga heeft meer dan 100 wedstrijden in de Jupiler Pro League op de teller.