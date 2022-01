Nieuwkomer debuteert met draw op bezoek bij Anderlecht: "Mijn statistieken zullen volgen"

Een onuitgegeven Standard knokte zich zondagavond naar een onverhoopt punt op bezoek bij Anderlecht (1-1).

Luka Elsner gooide met Emond, Dewaele en Cafaro meteen drie nieuwkomers voor de leeuwen. "Ik ben blij dat ik zo snel al mijn eerste wedstrijd voor Standard kon spelen", klinkt het bij Mathieu Cafaro. "Het was al erg lang geleden dat ik nog eens een volledige wedstrijd heb gespeeld. Er gaat niets boven het plezier van op een voetbalveld te staan. Op fysiek vlak had ik het zwaar, maar dat is logisch. Mijn statistieken zullen weldra volgen, alles komt goed', aldus Cafaro, die overkwam van Stade Reims.

"De coach vroeg me om mijn kwaliteiten te tonen, zonder daarbij de held te willen uithangen. Ik ben hier om de ploeg te helpen. Dat wil ik doen door te scoren en door assists te geven voor mijn ploegmaats. Al bij al kan ik best leven met mijn debuut. Anderlecht deed ons heel veel pijn in de eerste helft, na de pauze kregen we wat meer ruimte. Het is onze verdienste dat we teruggekomen zijn na die achterstand. Ik heb een enorme wil gevoeld om er iets van te maken bij dit team", besluit de Fransman.