Mannaert trekt de vergelijking tussen Schreuder en Preud'homme: "Daarom is Alfred de juiste man op de juiste plaats"

Alfred Schreuder moet Club Brugge in een nieuw hoofdstuk naar successen leiden. De vergelijking tussen de Nederlander en Michel Preud'homme wordt gemaakt. Maar klopt dat ook wel?

Alfred Schreuder was namelijk de assistent van Michel Preud’homme bij FC Twente. “Maar het is al lang geleden dat die twee hebben samengewerkt”, aldus Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws. “Alfred zette op dat moment zijn eerste stappen als trainer. Al vind ik het wél een enorme meerwaarde dat hij met zoveel toptrainers heeft gewerkt.”

“Dat merk je ook als je met hem aan het praten bent”, gaat de manager van blauw-zwart verder. “Er zitten veel gelaagdheden en ervaringen in zijn discours. Hij tracht het beste samen te stellen van de verschillende voetbalculturen waarin hij heeft gewerkt. En ook daarom is Schreuder de juiste man op de juiste plaats.”