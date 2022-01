Discipline, realisme en direct voetbal: hoe Bernd Storck meteen zijn stempel drukt bij Racing Genk

Geruisloos is Racing Genk aan zijn opmars aan het werken. Afgelopen zondag werd Beerschot overtuigend geklopt, dankzij de tien op twaalf staat Genk opnieuw in de linkerkolom. Na amper zes weken heeft Bernd Storck zijn stempel al gedrukt bij de Limburgers.

Op 6 december werd John van den Brom ontslagen bij Racing Genk, dat daags nadien Bernd Storck voorstelde als nieuwe T1. De eerste opdracht was voor Europese overwintering zorgen. Mirakels zijn echter zeldzaam in het voetbal. Twee dagen na zijn aanstelling verloor Genk in eigen huis van Rapid Wien (0-1). Ook de tweede wedstrijd onder Storck ging verloren. De Duitser kon op bezoek bij AA Gent zijn voorbereiding in de prullenmand gooien, nadat kort voor de aftrap drie coronabesmettingen aan het licht kwam. Opnieuw ging Genk met 1-0 ten onder.

Kentering: tweede helft tegen Charleroi

De echte kentering volgde tegen Charleroi. Racing Genk boog in de eerste helft een vroege achterstand om in een voorsprong. Op slag van rust kregen de Limburgers andermaal een dreun van jewelste te verwerken, toen Gholizadeh de bal vanop een meter of twintig in de bovenhoek joeg. Hoe zou Genk, een gewond dier, daarop reageren? Storck kreeg de kopjes tijdens de rust omhoog, waarna Genk in de tweede helft drie levensbelangrijke punten kon thuishouden (4-2). Het was daar dat Genk een stap zette.

De puntendeling (1-1) tegen Antwerp was billijk, tegen KV Oostende (0-4) en Beerschot (4-1) deed Genk wat het moest doen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, in de heenronde haalde Genk immers 0 op 6 tegen De Kustboys en de Ratten.

Diepgang

Het moet het grootste verschil zijn met het Genk onder John van den Brom: diepgang. Van zodra de mogelijkheid zich voordoet, moet de bal in de rug van de verdediging gelegd worden. Met Bongonda en Ito beschikt Racing Genk over twee wapens, maar ook middenvelders Heynen en Hrosovsky infiltreren vaker dan voorheen. De Slowaak vijzelde zo de laatste weken zijn statistieken verder op.

Keuzes

Met uitzondering van de noodoplossing tegen AA Gent koos Storck tot dusver steevast voor een 4-3-3-formatie. De grootste verandering: het bankzittersstatuut van Carlos Cuesta. De Colombiaan worstelde met een hamstringblessure en liep covid op, maar is al een tijdje terug fit. Toch moet Cuesta zich tevreden stellen met korte invalbeurten, veelal op de voor hem ongewone positie van defensieve middenvelder.

© photonews

Daarnaast komt ook Luca Oyen weer vaker aan spelen toe. De youngster bedankte voor het vertrouwen met een doelpunt tegen Charleroi en een assist tegen Beerschot.

Ook onder Bernd Storck komt Bastien Toma voorlopig niet in aanmerking voor een plaatsje in het elftal. Genk miste tegen Beerschot de geschorste Thorstvedt, maar de Zwitser haalde de selectie niet eens. Storck gunde Carel Eiting nog eens een basisplaats op het middenveld, waardoor creatieveling Mike Trésor andermaal op de bank moest starten. Dat de Duitser een speler met een grotere motor verkiest boven een een 'echte' nummer tien, hoeft niet te verbazen.

Fysiek

Bernd Storck was bij zijn aanstelling verbaasd over het tactische en fysieke vermogen van veel van zijn spelers. De Duitser nam meteen het heft in handen en voerde de trainingsintensiteit op. Zo werden vlak voor de winterstop fysieke testen gedaan op de looppiste. Ook tijdens de winterstage, die noodgedwongen in Genk moest doorgaan, werd er flink de pees op gelegd. Het moet voor de boost zorgen om tijdens de laatste twaalf wedstrijden van de reguliere competitie de torenhoge ambities waar te maken. Op dit moment telt Racing Genk zeven punten minder dan Anderlecht, het nummer vier.