Topsporters moeten niet panikeren: "Je hebt al een driedubbele dosis pech nodig om ernstige hartproblemen te ontwikkelen na een coronabesmetting"

KV Mechelen-coach Wouter Vrancken trok gisteren aan de alarmbel. Het gaat hem niet alleen over de covidbesmettingen binnen zijn ploeg, maar hij heeft ook drie spelers naar de hartspecialist moeten sturen. Hoe kwalijk kan zo'n besmetting dan zijn voor topsporters?

"Get risico op het ontwikkelen van myocarditis bij corona is klein en komt voornamelijk voor bij ernstige covidinfecties”, vertelt de Genkse cardioloog Koen Ameloot in Het Nieuwsblad. “In zeldzame gevallen kan zo'n ontsteking wel leiden tot hartritmestoornissen, die op hun beurt in uitzonderlijke gevallen ook gevaarlijk kunnen zijn. Je hebt dus al een driedubbele dosis pech nodig om ernstige hartproblemen te ontwikkelen na een coronabesmetting."

"Het gaat hier dus om een zéér beperkt risico. Bij mijn weten zijn er de afgelopen twee jaar ook geen bekende topsporters overleden na een hartprobleem gerelateerd aan Covid. Paniekvoetbal is dus niet nodig”, nuanceert Ameloot.

Maar een extra checkup is zeker geen overbodige luxe. “Een gewone bloedtest door de clubarts in de eerste week na de infectie kan in de meeste gevallen myocarditis opsporen”, weet Ameloot. “Het zou dus wel verstandig zijn als alle clubs zo'n bloedtest laten afnemen bij hun besmette spelers."