Courtois ontbreekt omwille van privé-redenen bij Real, Ancelotti geeft zijn mening over situatie Hazard

Thibaut Courtois ontbreekt morgen in de selectie van Real Madrid voor de uitwedstrijd tegen Elche. Coach Carlo Ancelotti stelde op zijn persconferentie echter iedereen gerust.

“Hij is niet beschikbaar, maar het is niets serieus", vertelde Carlo Ancelotti op de persconferentie. “Het is iets privé, ik kan niet zeggen wat er gaande is. Ik denk dat hij er zondag wel alweer bij zal zijn.”

Over Eden Hazard had hij dan weer weinig te vertellen. De situatie is wat ze is en het ziet er meer en meer naar uit dat hij ook niet aandringt voor een transfer, al komt hij nog amper van de bank. "Er is niets aan de hand”, aldus Ancelotti. “Er is concurrentie en elke wedstrijd moet ik de beste elf kiezen. Hij traint en wacht tot ik hem nodig heb. En als het zo ver, zal hij klaar zijn. Bovendien zitten er nog spelers in dezelfde situatie: Nacho, Marcelo, Ceballos, Isco, Jovic...”