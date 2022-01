Eupen haalt tweede aanvallende middenvelder in één week tijd

Eerder deze week haalden de Oostkantonners ook al Torben Müsel van Borussia Dortmund binnen. Maar nu hebben ze ook Giannis Konstantelias binnengehaald. De 18-jarige aanvallende middenvelder staat te boek als groot talent, maar kreeg bij PAOK dit seizoen niet genoeg speelkansen.

Eupen huurt hem van de Griekse topclub, maar met aankoopoptie.

🔃 Giannis Konstantelias of PAOK will soon arrive in Belgium to complete his move to Pro League side KAS Eupen, where he'll spend the rest of the season on loan



The 18 year old attacking midfielder has played 44 minutes in 4 games for PAOK this season#PAOK | #Eupen | #SLGR pic.twitter.com/fSRMFiPaPL