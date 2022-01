Na 3,5 seizoenen komt er einde aan samenwerking tussen Vrancken en De Camargo: "Zo ambitieus op je 38ste, chapeau!"

Igor De Camargo gaat bij RWDM op zoek naar speelminuten en promotie naar 1A. Met De Camargo verliest Wouter Vrancken een trouwe luitenant.

"Voor mij is dit heel speciaal", geeft Vrancken in GVA aan. "We zijn in dezelfde periode toegekomen in Mechelen en samen hebben we veel dingen kunnen verwezenlijken. Ik zal altijd met veel warmte, vreugde en plezier aan onze samenwerking terugdenken."

Op zijn 38ste kwam De Camargo niet veel meer aan spelen toe Achter de Kazerne. Desondanks toonde de voormalige international zich een voorbeeldprof. Vrancken: "Hij is jaren een voorbeeld geweest voor iedereen, door de manier waarop hij voor zijn vak leefde er alles voor deed. Uiteraard speelt het emotionele aspect mee bij zijn terugkeer naar RWDM. Daarnaast is het ook een bewuste keuze om op zoek te gaan naar meer speelminuten. Zo ambitieus op je 38ste, chapeau voor hem."