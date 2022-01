De naam 'Iron Mike' verklaard en een blik op diens KVM-periode: "Na 3 jaar De Mos raak je door niemand geïntimideerd"

Als je 'Iron Mike' zegt, weet de Belgische voetballiefhebber meteen over wie het gaat. Bij KVM kwam Mike Verstraeten voor het eerst aan de oppervlakte en beleefde hij de successen onder Aad de Mos. De bijnaam 'Iron Mike' zou hem nooit meer loslaten.

In een Sjotcast Special, de podcast van Het Nieuwsblad, vertelt Verstraeten over de oorsprong van die bijnaam. "Als je een naam krijgt van supporters en van een grote journalist, Carl Huybrechts, is dat iets dat je moet respecteren. Ik ging daarover nadenken: wat als ik mezelf ook zo noemde? Ik ben fier dat ze mij die naam gegeven hebben."

Appreciatie

Hoe heeft hij die bijnaam nu precies gekregen? "Huybrechts zei 'Iron Mike' op de radio en zo is dat gegroeid. Ook in interviews na de wedstrijd ging het niet meer over Mike, maar over 'Iron Mike'. Toen werd ik ten volle geapprecieerd als voetballer. Dat was wat ik wou bereiken. Het emotionele pakt dan de bovenhand: dat is waarom ik het allemaal gedaan heb."

Verstraeten is niet altijd die stoere kerel geweest. "Ik was vroeger een hele magere jongen, heel timide, ik ben geplaagd geweest. Onzeker was ik bij de jeugd, daarna niet meer. Ik was 15 en een half toen ik bij de eerste ploeg van KV Mechelen begon te trainen. Falen kon niet bij De Mos. Ik was de enige jonge gast die er tussenliep. Ik heb drie jaar Aad De Mos meegemaakt: dan geraak je door niemand meer geïntimideerd."