FIFA past de spelregels voor huurspelers aan

FIFA heeft een hele reeks nieuwe regels aangekondigd over huurovereenkomsten in het internationale voetbal.

Het nieuwe reglement treedt op 1 juli in voege, al moet er wel op de volgende vergadering van de FIFA Council nog een goedkeuring gegeven worden.

Met de nieuwe regels wil de FIFA "de ontwikkeling van jonge spelers stimuleren, het competitieve evenwicht verbeteren en het hamsteren van spelers ontmoedigen". Normaal moesten de nieuwe regels al in juli 2020 ingaan, maar door de coronapandemie liep alles een stevige vertraging op.

De FIFA voorziet dat een club voortaan slechts drie spelers bij dezelfde club mag stallen, wat ingaat tegen de belangen van zogenaamde "satellietclubs". Die worden door grote ploegen gebruikt om (vaak jonge) spelers te plaatsen die bij hen niet aan de bak komen.

De FIFA vermindert ook het aantal spelers dat door een club mag uitgeleend of gehuurd worden. Voor 2022-2023 is dat acht, vanaf juli 2024 slechts zes. De huurovereenkomst kan maximaal voor 1 jaar en onderverhuur is niet meer mogelijk.

De nieuwe reglementen hebben geen betrekking op spelers jonger dan 21 jaar of spelers die door de club zijn opgeleid, preciseert de FIFA. Op nationaal niveau gunt de FIFA de bonden een periode van drie jaar om in regel te komen met de nieuwe voorschriften.