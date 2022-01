OFFICIEEL Eupen kondigt de komst op huurbasis van 2 youngsters aan

Eupen versterkt zich voor de rest van dit seizoen met Ioannis Konstantelias (PAOK Saloniki) en Teddy Alloh (PSG).

KAS Eupen heeft twee talenten tot het einde van het lopende seizoen op uitleenbasis aan de kern toegevoegd. De 18-jarige Ioannis Konstantelias komt van de Griekse eersteklasser PAOK Saloniki (Super League 1) naar KAS Eupen. Van de Franse kampioen Paris Saint-Germain verhuist de 19-jarige Teddy Alloh naar de Kehrweg.

“De Griekse middenvelder Ioannis Konstantelias is geboren op 5 maart 2003. Hij is tot nu toe één keer opgeroepen voor de Griekse nationale ploeg U19 en kwam seizoen bij PAOK Saloniki twee keer in actie in de Conference League en Super League 1”, staat op de website van Eupen te lezen.

“De Fransman Teddy Alloh, die ook de nationaliteit van Ivoorkust heeft, werd op 23 januari 2002 in Parijs geboren en genoot zijn opleiding bij Paris Saint-Germain. Hij maakt sinds 1 juli 2021 deel uit van de selectie van het eerste elftal van PSG. Teddy Alloh wordt beschouwd als een polyvalente speler die zowel in de verdediging als op de linksbackpositie en op het linkermiddenveld kan worden ingezet.”