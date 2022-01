Sanneh had niet bij RSCA getekend als hij wist wat hij nu weet: "Ik was niet oorzaak van alle ellende bij Anderlecht"

Bubacarr Sanneh is met Gambia actief op de Africa Cup. Sinds zijn contract bij Anderlecht ontbonden werd, zit de verdediger nochtans zonder club. Op zijn passage bij Anderlecht, dat hem ook drie keer uitleende, kijkt hij met een wrang gevoel terug.

De voorbije maanden heeft Sanneh dus geen akkoord gesloten met een nieuwe ploeg. "Er was wel interesse, maar het plaatje klopte nooit helemaal", vertelt de Gambiaan aan Het Nieuwsblad. "Mijn volgende club moet een club zijn die echt in mij gelooft. Bij Anderlecht heb ik nooit vertrouwen gekregen en dat heeft me genekt. Als ik alles vooraf had kunnen voorspellen, had ik nooit bij Anderlecht getekend."

Ik heb me met heel mijn hart ingezet voor Anderlecht

Hoe is het zo verkeerd kunnen lopen? "Wat er fout liep bij Anderlecht moet je daar vragen. Ik kan alleen zeggen dat ik me altijd met heel mijn hart heb ingezet voor die ploeg en nooit een verkeerd woord over Anderlecht heb gezegd. Alleen kreeg ik nooit genoeg kansen. Na verloop van tijd was ik precies diegene die alles deed mislukken, maar ik was niet de oorzaak van alle ellende bij Anderlecht."

Uiteindelijk werd beslist om zijn contract te ontbinden. "Kompany liet me spelen in twee oefenmatchen en vertelde me daarna dat hij me geen speelminuten meer zou geven. Wat ik verkeerd deed? Geen idee. Dat zei hij niet, maar dat is zijn goed recht. Alleen wilde ik daarna niet weer verhuurd worden. Toen Peter Verbeke me belde om mijn contract te ontbinden, leek dat de beste oplossing."