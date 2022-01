Nielsen wil geen transfer om sprookjesseizoen bij Union af te maken: "Dat staat vast"

Union SG staat voor de weken van de waarheid in de Jupiler Pro League. Dat er geen spelers vertrekken bij de competitieleider is opvallend.

Casper Nielsen is heel duidelijk als hem gevraagd wordt of hij tot het einde van het seizoen bij Union zal blijven. “Ja, dat staat vast. We zijn misschien wel voetbalspelers, maar we zijn niet dom”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “We beseffen dat er iets speciaals gaande is en om eerlijk te zijn wil ik echt blijven. Ik heb echt niet de intentie om te vertrekken.”

Wat Union liet zien heeft niemand verwacht. De komende weken staan er cruciale matchen op de agenda om als leider de play-offs in te gaan. “Voorlopig draaien we een fenomenaal seizoen en we hopen dat we iets moois kunnen realiseren. Het is gewoon niet het goede moment om nu elders te gaan voetballen. Ik ben hier enorm tevreden, want we hebben een sterk team en een goede staf.”

Het geloof in een titel begint er ook meer en meer te komen. “Ik geniet van deze momenten. Wat we nu meemaken, maak je als voetballer niet elk jaar mee. Het belangrijkste is om te genieten en het onderste uit de kan proberen te halen.”