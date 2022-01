Advocaat Bayat reageert: "Worden vervolgd voor transfers waar hij niet over ondervraagd werd, maar ook die verdenkingen gaan we weerleggen"

Mogi Bayat wordt door het parket vervolgd voor valsheid bij transfers, illegale commissies, schriftvervalsing... Volgens zijn advocaat, Tom Bauwens, gaat dat nu wel allemaal over transfers waarover Bayat niet verhoord werd.

"Mogi Bayat is tijdens het onderzoek ondervraagd over 30 transfers. Negen volledige dagen. Maar voor geen enkele van die 30 transfers wordt hij vandaag vervolgd. Over al die betwiste transfers – van Anthony Limbombe, van Sofiane Hanni onder anderen – heeft meneer Bayat uitleg gegeven en stukken bijgebracht. En met succes blijkbaar. In de vordering van het federaal parket staan alleen transfers en contracten waar we niet over ondervraagd zijn", zegt Bauwens in De Standaard.

Hij vindt het dus wel een vreemde werkwijze. "Ik word nu gedwongen te antwoorden op vragen van journalisten – onder andere over de transfer van Krepin Diatta naar Club Brugge – waar de speurders meneer Bayat niets over gevraagd hebben. Blijkbaar vonden ze het niet nodig om zijn uitleg te horen alvorens hem te vervolgen. Maar ook die verdenkingen gaan we weerleggen."

Intussen waren er ook de verhalen over de 'cadeaus' die hij uitdeelde aan onder meer Vanhaezebrouck, Fellaini en andere spelers. "Het is misschien een aparte manier van werken en rekeningen vereffenen. Ik begrijp dat de speurders dat vreemd vinden en er iets achter zoeken, maar het is niet strafbaar", aldus nog Bauwens.