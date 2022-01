Club Brugge-talent geniet nog altijd: "Ik speelde op mijn 17de tegen Messi en Mbappé, wie kan dat zeggen?"

Een dikke maand na zijn basisdebuut in de Champions League geniet Cisse Sandra nog altijd na. Van Philippe Clement mocht hij tegen het sterrenelftal van PSG aan de match beginnen...

"Neen, ik was niet zó overdonderd, ik was vooral bezig met wat ik moest doen. Eerder positief zenuwachtig. Dat ik een paar dagen daarvoor tegen Seraing had gedebuteerd en gescoord, had toch voor vertrouwen gezorgd", doet hij nu het verhaal in Krant van West-Vlaanderen. "Al speelde wel door mijn hoofd: stel je voor, bij mijn eerste contact balverlies en Mbappé ervandoor… Maar mijn eerste controle was goed."

Dat hij mocht starten, had hij helemaal niet zien aankomen. "Weet je, ik had niet eens verwacht dat ik bij de selectie zou zitten, laat staan dat ik zou starten. Twee dagen daarvoor was ik zelfs al vertrokken uit het Basecamp met mijn trolley, klaar voor de match op PSG, maar dan wel met de beloften. Ik kreeg toen plots de selectie door en zag dat ik erbij was, ik moest dus al meteen terug."

"Ik had op training niet meteen gemerkt dat ik erbij zou zijn. Zelfs op de laatste training in Parijs had ik nog niet door dat ik zou starten, dat werd pas duidelijk op de laatste tactische bespreking. Alle vertrouwen in jouw kwaliteiten, zei de coach. Gewoon rustig blijven en doen wat je altijd doet. Tof! Intussen wil ik van die match niet de 4-1 onthouden, ik onthoud liever dat ik op mijn 17de tegen Messi en Mbappé speelde. Wie kan er dat zeggen?”