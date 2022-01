Everton speelt eerste wedstrijd zonder Rafa Benitez, Coutinho in de basis bij Aston Villa

Everton staat voorlopig slechts op de zestiende plaats in de Premier League en dus moet er dringend iets veranderen bij de club. Rafa Benitez is er niet meer en Duncan Ferguson, zijn voorlopige vervanger, moet deze middag voor punten zorgen tegen Aston Villa.

Aston Villa heeft deze maand al stevig ingekocht en de nieuwe mannen krijgen ook een basisplaats. Zo starten zowel Lucas Digne als Philippe Coutinho aan de wedstrijd. Coutinho maakte bij zijn debuut nog indruk door als invaller te scoren tegen Manchester United.

Duncan Ferguson has named his Everton team to face Aston Villa… #EVEAVL 🔵 #COYB pic.twitter.com/HNQ3PMq4xu

This is your Aston Villa team to face Everton this afternoon. 👊 #EVEAVL pic.twitter.com/X4yYdjerAX