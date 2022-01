Dury ziet kwalijke evolutie in Belgisch voetbal: "Te weinig respect voor de eigen trainers, kijk naar Clement..."

Francky Dury zag zijn regeerperiode bij Zulte Waregem abrupt tot een einde komen. En dat in zijn laatste jaar, wat vooraf al was aangekondigd. Hij ziet dat Belgische trainers te makkelijk vervangen worden door buitenlandse.

Dury pikt in op Yves Vanderhaeghe, die het voorbeeld aanhaalt van toen hij vervangen werd bij KV Kortrijk door Luka Elsner, die daarna twee matchen won in tien wedstrijden. “Er is in België te weinig respect voor de eigen trainers", aldus Dury in Krant van West-Vlaanderen. "Dat valt niet te ontkennen. Toen Clement vertrok bij Club, las ik de kritiek dat hij niet bereid was geweest zichzelf opnieuw uit te vinden. Ik vind dat erg."

"Maar het kon nog erger: na het eerste interview met Alfred Schreuder schreef dezelfde journalist: dit had úren mogen duren... Terwijl iedereen voor Clement zijn hoed moet afzetten! Maar hij is een Belg. Zulte Waregem is de enige ploeg buiten de top 5 die al 17 jaar onafgebroken in eerste klasse speelt. Zonder schulden te maken, hé. Een klein beetje respect zou dan op zijn plaats zijn. En dan eens een moeilijk moment? So be it! Na een 7 op 30 volgde vorig jaar een remonte waarin we tweede, na Club, eindigden. Ik heb daar niets over gelezen. Maar als een buitenlander dat doet, is het een topprestatie!”