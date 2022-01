Sterke man Monaco komt terug op ontslag van Yves Vanderhaeghe bij Cercle Brugge: "Zo veel jong talent, maar het kwam er te weinig uit"

Het Belgisch voetballandschap stond eind november in rep en roer toen Yves Vanderhaeghe werd ontslagen bij Cercle Brugge, nota bene daags na een overwinning tegen KV Mechelen en amper een week nadat hij zijn vader ging begraven. In Het Nieuwsblad komt Paul Mitchell met duiding over het ontslag.

Paul Mitchell is de sportief directeur van Monaco. De Engelsman zwaait bovendien mee de plak bij Cercle Brugge. Mitchell komt nog een keer terug op het ontslag van Yves Vanderhaeghe. "Hij is een heel goeie coach, die vorig jaar voor stabiliteit heeft gezorgd op een heel moeilijk moment. Maar we hebben ambities. Zo mikken we met Cercle elk jaar tussen plaats acht en twaalf, daar hebben we de kwaliteiten voor. De resultaten waren gewoon niet goed genoeg."

Naast de resultaten kwam volgens Mitchell de vele jongeren onvoldoende tot hun recht onder Vanderhaeghe. "Het is de filosofie van zowel Monaco als Cercle Brugge om zo veel mogelijk jonge voetballers te helpen ontwikkelen. Er is met Utkus, Daland, Matondo en Vanhoutte heel veel talent aanwezig bij Cercle. Dat kwam er te weinig uit. Ook daarom hadden wij het gevoel dat de tijd rijp was om te veranderen van coach."

Dominik Thalhammer, de opvolger van Vanderhaeghe, rijgt met zijn intense speelstijl intussen de overwinningen aan elkaar. Cercle Brugge is vanuit de degradatiezone opgeklommen naar de tiende plek. Paul Mitchell: "Cercle heeft vandaag weer een duidelijke speelstijl. Onze prestaties de laatste weken waren heel goed, maar het is zaak om te blijven pushen. We volgden Dominik al meer dan een jaar, want wij scouten ook trainers. Je weet dat er een dag komt dat je een nieuwe coach zult moeten aanstellen. En dan moet je klaar zijn."