Haalt Luka Elsner tegen Club Brugge de joker van op Anderlecht boven? "Voetbal gaat over opoffering"

Luka Elsner moet voor het duel tegen Club Brugge aardig schuiven met enkele pionnen, maar wellicht kan hij de joker van op Anderlecht gebruiken.

Merveille Bokadi zit een schorsing uit, Joachim Van Damme is nog steeds coronapositief en Gojko Cimirot is zeer twijfelachtig voor de partij tegen Brugge.

Wellicht komt Luka Elsner met Damjan Pavlovic als oplossing uit de bus. De speler zelf ziet het ook helemaal zitten. “Wat de coach ook vraagt van me, ik zal het doen”, vertelt Pavlovic bij Sudinfo. “Ik ben een echte teamspeler. En dus geef ik alles, zodat ik nooit ergens spijt van krijg. Voetbal gaat over opoffering, maar vooral over werken.”

Of werklust alleen voldoende zal zijn om Club Brugge opzij te zetten is maar zeer de vraag. Het gelijkspel tegen Anderlecht zorgt alvast voor het nodige vertrouwen.