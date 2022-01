Huiswerk van Schreuder gemaakt? "Noa Lang komt in de plaats van Buchanan"

Club Brugge speelde vorige week tegen STVV zonder de geschorste Noa Lang. De kans dat hij tegen Standard op de bank zit lijkt klein.

Dat Noa Lang in de basiself van Club Brugge zal staan lijkt zo goed als zeker. Al moet er dan wel iemand zijn plaats afstaan. Volgens Nicolas De Brabander, commentator bij Eleven Sports, is het duidelijk wie zal moeten schuiven voor de Nederlander.

“Ik deel de mening van mijn gewaardeerde collega Gert Verheyen: Lang komt in de plaats van Buchanan, omdat hij ook in dit systeem (3-5-2, met enkelbezette flanken, red) op links kan spelen zonder te veel te moeten verdedigen”, zegt De Brabander in De Zondag.

“Ik denk dat Schreuder vooral probeert om Vormer, Vanaken, De Ketelaere, Lang en Dost in één ploeg te krijgen en daarom bij dit systeem uitkomt. De bedoeling was vorige week al te zien: Vormer vaak aan de bal krijgen, De Ketelaere een beetje overal laten opduiken en dan met Dost ook nog een killer vooraan.”

Voor De Brabander is het ook duidelijk dat Bas Dost het verschil zal maken voor blauwzwart. “Ik sprak hem vorige week na de wedstrijd en hij was vrij open: hij voelt het vertrouwen van de coach, weet wat er van hem verwacht wordt en stond er met veel goesting en grinta, vond ik. Tot nu toe scoorde hij acht keer in zeven wedstrijden waarin hij basisspeler was en geen enkele keer tijdens zijn elf invalbeurten. Ik denk dus dat hij aan de aftrap zal staan en weer zal scoren.”