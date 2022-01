Shinji Kagawa is eindelijk onderweg naar België

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar STVV kan weldra zijn nieuwste aanwinst verwelkomen op het veld.

Shinji Kagawa werd op 10 januari in Japan voorgesteld als nieuwe speler van STVV. Tot op heden is hij nog steeds niet aangekomen in België, maar daar komt nu verandering in. STVV laat namelijk weten dat de voormalige speler van Manchester United en Borussia Dortmund weldra zal aankomen in België.

Omwille van een aantal administratieve problemen sleepte het vertrek van Kagawa aan. Dinsdagavond speelt STVV op het veld van Antwerp. De kans lijkt klein dat de nieuwste aanwinst al direct van de partij gaat zijn.