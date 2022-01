🎥 Verdient dit een rode kaart? Openda uitgesloten na 'elleboogbeweging' richting verdediger

Vitesse verloor met 1-3 van FC Groningen. Voor de thuisploeg had er meer in gezeten als Loïs Openda geen rood had gepakt.

Trainer Thomas Letsch was achteraf niet te spreken over de domme rode kaart van Openda. “Ik ben boos op hem, dit moet hij niet doen. Dit is gewoon een rode kaart, de beweging is voldoende. Hij moet hier slimmer mee omgaan”, klonk het bij ESPN. De elleboog die Openda uitdeelt had de scheidsrechter niet gezien, maar na tussenkomst van de VAR en het bekijken van de beelden werd het rood. Mike te Wierik ging wel heel gemakkelijk neer, maar dat betekent niets voor Letsch. “Ik wil de tegenstander niets verwijten. Openda moet beter weten. Het is niet de eerste keer, hè. Tegen Dundalk overkwam hem dit ook. Dat mag hem simpelweg niet overkomen. Met tien was het lastig. Dat neem ik Openda kwalijk, ja.” Lois Openda bu hareketi sonrasında kırmızı kartla oyundan atıldı.

Pozisyonda ne kendine zorlayıcı bir hareket var ne de olay gole yakın bölgede. Tahrik vs. hiçbir şey yok ortada.

Böyle bir kırmızı kartı alan oyuncu büyük futbolcu olamaz. #VITGRO pic.twitter.com/aI8ckWQ9Sx — Burak Zihni 🇹🇷 (@haberyazan) January 22, 2022