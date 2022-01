Hoe Alexander Maes zichzelf buitenspel zette bij Lierse K.: 'Wilde trainer buitenwerken en had al contact met potentiële opvolger'

Opschudding voor Moeskroen-Lierse K. Alexander Maes, aanvoerder van de Pallieters, behoorde niet tot de selectie. Niet door een blessure of een coronabesmetting, maar omwille van disciplinaire redenen. Na de wedstrijd sprak coach van Tom Van Imschoot van een vertrouwensbreuk.

Van Imschoot gaf aan dat er onder zijn bewind geen plaats meer zou zijn voor Alexander Maes, die naar de B-kern werd verwezen. Een dag later komt GVA met duiding bij deze beslissing.

Zo zou Maes bij zijn komst op het Lisp hoge eisen hebben gesteld. Hij wilde de kapiteinsband, het rugnummer 14 en hij wilde uitgespeeld worden als defensieve middenvelder. Onder Tom Van Imschoot moest de voormalige speler van Beerschot veelal als offensieve middenvelder aan de bak. De resultaten vielen echter tegen, waardoor de frustraties bij Maes alsmaar toenamen.

Tijdens de winterstop zou er op het Lisp getwijfeld zijn of Tom Van Imschoot moest aanblijven als T1. Toen Alexander Maes dat vernam, nam hij naar verluidt contact op met Stijn Vreven, die al genoemd werd als opvolger. Maes zocht ook binnen de spelersgroep bijval om Van Imschoot naar de uitgang te duwen. Helaas voor Maes stelde voorzitter Luc Van Thillo zijn veto: Van Imschoot blijft voorlopig aan als T1, de muiterij van Maes was uiteindelijk zijn laatste wapenfeit in de A-kern van Lierse Kempenzonen.