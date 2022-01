Degryse erg kritisch voor Club Brugge: "Moeten statement maken tegen Union" en "Hij is niet stabiel"

De midweekwedstrijd tussen Club Brugge en Union zou wel eens heel erg interessant kunnen gaan worden. Voor blauw-zwart is het stilaan van moeten.

Dat beseft ook Marc Degryse, ex-speler van Club Brugge. "Tegen Union moet Club Brugge toch eens een statement gaan maken", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Stel je voor dat ze op twaalf punten staan na een verlies ... Op den duur gaan ze voor een keer nog blij zijn met de halvering van de punten."

Kwetsbaar

Degryse is streng voor blauw-zwart: "Club blijft kwetsbaar. Nsoki is niet stabiel genoeg: zijn kwaliteiten als voetballer zijn beter dan die in zijn hoofd."

"En Lang als wingback? Neen, daar geloof ik niet in want dan neem je 20-30% van zijn offensieve kwaliteiten weg."