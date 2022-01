AA Gent gaat overbodige rechtsachter/winger verhuren aan Fortuna Sittard

AA Gent gaat zijn kern nog wat afromen. Jordan Botaka, speler op overschot, is op weg om zes maanden verhuurd te worden aan Fortuna Sittard.

Botaka tekende in de zomer van 2020 een contract voor vier seizoenen bij AA Gent, dat zo'n 600.000 euro voor hem betaalde. Maar in de Ghelamco Arena kon hij de verwachtingen nooit inlossen en hij werd vorig seizoen al een half jaar verhuurd aan Charleroi. Sindsdien zit hij in de B-kern van de Buffalo's.

Intussen is er een oplossing in de maak. De 28-jarige rechtsachter/winger kan naar Fortuna Sittard, de voorlaatste in de stand. De onderhandelingen zijn nog niet rond, maar zitten op de goede weg, weet HLN.