Laszlö Bölöni onder vuur in Roemenië: "Hij denkt in het Frans, niet in het Roemeens"

Laszlö Bölöni is door de Roemeense bond niet gekozen om de nieuwe bondscoach te worden. De oud-coach van Standard, Antwerp en Gent stelde te hoge eisen.

Laszlö Bölöni gaf gisteren een persconferentie van ruim een ​​uur waarin hij uitlegde waarom hij niet de nieuwe bondscoach van Roemenië zal worden. Tijdens dit interview met de nationale pers had de voormalige coach van Standard, Antwerp en Gent een zeer controversiële verklaring: "Als de nationale ploeg vandaag in staat is om zeer goede maar ook zeer zwakke wedstrijden te spelen, is dat omdat, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, er geen kwaliteit meer in het Roemeense voetbal zit".

"Onze laatste grote internationale spelers, wie zijn dat? Adrian Mutu, Cristian Chivu. Dat is al bijna 15 jaar geleden", voegt Bölöni toe. Hij is ervan overtuigd dat hij het nationale team had kunnen helpen: "Ik weet precies hoe Razvan Marin (ex-Standard) had kunnen doorbreken bij Ajax. Ik weet wat ze missen, wat ik ze kan brengen. De hoofdverantwoordelijkheid ligt bij de trainers. Ik vind het Roemeense sportbeleid in die zin slecht".

Voorstellen die fout gaan

Het is niet verwonderlijk dat de woorden van Bölöni niet goed onthaald worden in Roemenië. Edi Iordanescu is aangenomen als nieuwe bondscoach. "Ik denk nu dat de FRF er goed aan heeft gedaan hem niet te nemen. Ik denk niet dat hij de afgelopen jaren slechts één wedstrijd van het nationale team heeft gezien", zei Mihai Stoica, voormalig manager van Steaua Boekarest. "Ik dacht dat Bölöni de oude Bölöni was, niet die dat we nu zien".



De voormalige trainer van Standard herinnerde zich tijdens een persconferentie met name de topspelers die hij destijds had opgeleid, in het bijzonder … Steven Defour. "Wat betekent Steven Defour vandaag? Wie is hij? Moeten we er in 2022 over opscheppen?", vraagt ​​Stoica zich af. "Als je een Roemeense coach wilt, neem dan iemand die ook in het Roemeens denkt, niet in het Frans of het Hongaars".