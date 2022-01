Voormalig aanvaller van KRC Genk en Sporting Charleroi beschrijft zijn debuut bij PSG als een droom die uitkwam

Elke week gaat PSG inside op bezoek bij één van hun oud spelers. Deze week was het de beurt aan Neeskens Kebano die nog in België speelde voor KRC Genk en Sporting Charleroi. Momenteel is hij actief bij het Engelse Fullham in de Championship.

Neeskens maakte op 8 februari 2011 zijn debuut voor PSG nadat hij daar de jeugdreeksen had doorlopen. Voor hem was het een echte droom die uitkwam. "Het was een magisch moment, vooral omdat ik nog geen profcontract had getekend! Mijn carrière is tijdens dit debuut echt begonnen, ik kan het niet vergeten. Ik herinner me ook een doelpunt tijdens deze wedstrijd, dat mij onterecht werd afgenomen. Toen ik het grasveld betrad stelde de trainer mij echt op mijn gemak. Ik was een beetje zenuwachtig voordat ik mijn eerste bal aanraakte, maar al snel was deze druk positief en speelde ik vrij zoals ik deed met het reserveteam. Het was de eerste keer dat ik voor zo'n toestroom (7500 toeschouwers) speelde. Na de wedstrijd kreeg ik talloze berichtjes! Al mijn familieleden waren ontroerd om me op televisie te zien. Het was een droom die uitkwam."

In de zomer van 2013 nam Sporting Charleroi hem transfervrij over van PSG waar hij uiteindelijk geen definitieve basisplaats kon veroveren. Bij Sporting Charleroi kwam hij tot 72 wedstrijden waarin hij 23 maal tot scoren kwam. In de zomer van 2015 nam Racing Genk hem over van Sporting Charleroi voor een som van om en bij de 4 miljoen euro. Bij de Genkenaars zou hij welgeteld één seizoen spelen tot dat Fulham hem kwam halen. Voor Genk kwam hij in 46 wedstrijden 9 keer tot scoren