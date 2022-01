Operatie Propere Handen: Raad van Bestuur AA Gent spreekt volle vertrouwen uit in Michel Louwagie

Michel Louwagie is een van de 57 namen die zich voor het gerecht moet komen verantwoorden voor zijn aandeel in Operatie Propere Handen. De Raad van Bestuur van AA Gent legde een bijzondere bestuursvergadering in en schaarde zich daarin volledig achter haar CEO. Lees hier het statement.

De Raad van Bestuur van KAA Gent CVSO heeft kennis genomen van het ontwerp van vordering vanwege het Openbaar Ministerie alsook van de persberichten betreffende het dossier ‘propere handen’ en meer specifiek wat haar CEO Michel Louwagie aangaat. Op basis van het dossier en na interne bespreking bevestigt de Raad van Bestuur haar volle vertrouwen in Michel Louwagie, als persoon en als algemeen manager in de uitoefening van zijn functie.Uiteraard bevestigt de Raad van Bestuur ook haar volle vertrouwen in de lopende rechtsgang en zal zij indien nodig haar volledige medewerking verlenen aan de rechterlijke instanties.De Raad van Bestuur beklemtoont dat in dit complex, zeer specifiek dossier en in dit stadium, een correcte, objectieve en professionele berichtgeving essentieel is. Tot slot bevestigt de Raad van Bestuur haar streven naar een transparante voetbalwereld. Vanwege, De Raad van Bestuur, na een bijzondere bestuursvergadering. Mededeling Raad van Bestuur 🔵⚪



COBW | #KAAGENT https://t.co/T6vsHvTKpX pic.twitter.com/xTXkhjj7dE — KAA Gent (@KAAGent) January 28, 2022