Kompany heeft groot respect voor prestaties buren: "Union is voor mij de enige titelkandidaat"

Union SG-Anderlecht, een Brusselse derby en dan gaat het hart van Vincent Kompany wat sneller slaan. Zijn Brusselse roots zal hij nooit verloochenen: "Ik droom van de dag dat Anderlecht, Union én RWDM in eerste spelen", knikte hij.

RWDM was de grote rivaal in zijn jeugd, Union SG dat is gemoedelijker. Maar een Brusselse derby? Die wil Kompany koste wat het kost winnen. Al beseft hij dat het tegen de leider niet makkelijk gaat worden. "Union titelkandidaat? Voor mij is Union de enige titelkandidaat momenteel. Dat wil niet zeggen dat ze ook kampioen gaan worden, want we hebben hier nog het 'fantastische' play-off-systeem", zei hij met enig sarcasme.

Het respect voor wat Union SG al gedaan heeft, is wel groot. "Ze hebben heel weinig wisselvalligheid in hun prestaties. Ze dwingen hun momenten af en pakken die ook. Ze doen dat beter dan de tegenstand. Ze laten heel weinig momenten liggen. De andere ploegen hebben nog een aantal maanden om daar te geraken."

Ik heb mijn les geleerd met Leicester

Anderlecht wil hen natuurlijk nog in play-off 1 bekampen en moet tegen dan ook in staat zijn de 'momenten' beter uit te spelen. Maar onderschatten zal Kompany ze nooit doen. "Het is hetzelfde verhaal als met Leicester City. We waren toen met vier-vijf titelkandidaten en waren allemaal naar elkaar aan het kijken. Zelfs in januari waren we nog over Leicester aan het zeggen: 'Maakt niet uit'. En toen werd het februari en dan maart en was het te laat. Ik heb mijn les dus wel geleerd."

Het Dudenpark met fans op de tribunes, dat moet een feest worden. "Ik vind dat als je een Brusselse derby speelt dat je 2000 bezoekers moet toelaten als je er normaal maar 1000 binnen laat. Spijtig dat onze fans nog niet binnen mogen. Een derby dat is folklore, daar mag een fanfare enzo bij."