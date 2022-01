Daar is de volgende topclub die Noa Lang op het verlanglijstje zet

Noa Lang lijkt niet lang meer in Brugge te zullen spelen.

Met de komst van Skov Olsen en dan ook nog de aanwezigheid van Buchanan, Sowah, Izquierdo, Providence, Nusa... zijn de flanken van Club Brugge wel voldoende gestoffeerd.

Het lijkt zo wel alsof Club zich aan het klaarmaken is op een vertrek van Noa Lang. De lijst van potentiële kopers is dan ook eindeloos en nu is er ook weer een nieuwe geïnteresseerde bijgekomen. Want volgens de Italiaanse Gazzetta dello Sport is AC Milan geïnteresseerd in Noa Lang.

Tot een transfer zou het nu nog niet komen, wel volgende zomer. Voorin moet AC Milan namelijk dringend op zoek naar verjonging. Nu zijn ze in de spits afhankelijk van oudjes zoals Ibrahmiovic en Giroud.