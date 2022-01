Donny Van De Beek verlaat bank van Manchester United en wordt uitgeleend aan andere PL-club

Donny Van De Beek zal het seizoen niet volmaken bij Manchester United maar trekt naar een andere club in de Engelse Premier League.

Lange tijd waren er onderhandelingen gaande tussen United en Crystal Palace maar gisteren bleek ook Everton geïnteresseerd te zijn. De Toffees kaapten de deal en hebben ook Donny Van de Beek zelf kunnen overtuigen om naar Goodison Park te trekken.

Donny Van de Beek trok in de zomer van 2020 naar Manchester United als één van de Ajax-talenten die het jaar voordien de halve finale haalde in de Champions League. Ook Real Madrid leek lange tijd geïnteresserd te zijn maar Van de Beek trok toch naar Engeland. Aan zijn eerste seizoen in Manchester had Van de Beek niet zo veel en moest hij het vaak stellen met invalbeurten. Over 19 wedstrijden speelde hij gemiddeld 25 minuten.

Dit seizoen was het niet veel beter voor de 24-jarige Nederlander, goed voor 68 minuten verzameld in 8 wedstrijden. Ook onder Ragnick kwam Van de Beek niet van de bank.

Kersvers Everton-trainer Lampard wou Van de Beek er graag bij. Everton betaatl het volledige loon van Van de Beek plus een vergoeding aan United, maar heeft geen aankoopoptie afgedwongen.