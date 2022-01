Wat gebeurt er op Transfer Deadline Day met Sinan Bolat? Doelman wil duidelijkheid: "En op 24 uur kan nog veel gebeuren"

Sinan Bolat stopte onder meer een elfmeter van Frey, maar verloor met AA Gent wel van Antwerp (0-1). Na de wedstrijd ging het ook opnieuw over de transferbeslommeringen rond de doelman.

Dat Galatasaray Sinan Bolat naar Turkije wil halen is al een tijdje geen geheim meer. De Buffalo's willen hem echter niet laten gaan, ook al is hij einde contract in de Ghelamco Arena.

Galatasaray biedt de 33-jarige doelman een contract voor 2,5 jaar aan, Gent houdt (voorlopig) het been stijf.

Er hebben zich twee clubs officieel gemeld bij Gent

"Ik ga eerlijk zijn: er zijn twee clubs geïnteresseerd en ze hebben zich officieel gemeld bij de club", aldus Sinan Bolat.

"Morgen de laatste dag van de transfermarkt? In 24 uur kan er nog veel gebeuren. Ik wil er niet te veel over zeggen waardoor er teveel commotie komt. We moeten afwachten en we zullen wel zien wat eruit komt."

Duidelijkheid

Maar Bolat ijvert nog steeds voor duidelijkheid. Hem laten gaan of een contractverlenging aanbieden lijken de opties: "Ik ben altijd duidelijk geweest naar hoe ik me voel en dergelijke. Het is voor iedereen goed dat er duidelijkheid is."

"Ik heb hier nog maar vier-vijf maanden contract en ja … Ik wil duidelijkheid en dat heb ik al in elk interview gezegd. Het is voor iedereen beter dat er duidelijkheid komt."