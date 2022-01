OFFICIEEL: Christian Eriksen is weer voetballer

Op Deadline Day heeft Christian Eriksen een nieuwe club gevonden. De Deense middenvelder zat sinds zijn contract bij Inter was opgezegd door omstandigheden zonder club en onderhield zijn conditie bij de beloften van Ajax. Brentford geeft hem een nieuwe kans.

Door zijn hartproblemen en de ingebouwde defibrillator mocht Eriksen niet meer aan de slag in de Serie A, maar hij wou absoluut nog verder voetballen. De laatste weken werd duidelijk dat hij naar Brentford zou gaan en maandagochtend maakte de PL-club dat ook officieel.

Bij de nummer 14 in de Premier League wil hij zich weer in de kijker spelen en voorbereiden op het WK in Qatar. Hij tekende een contract voor zes maanden.