Chelsea-icoon Frank Lampard heeft een nieuwe Premier League-club gevonden

Frank Lampard wordt de nieuwe coach van Everton, de nummer zestien in de Premier League. De Toffees zaten na het ontslag van Rafael Benitez al sinds 16 januari zonder coach.

Everton hangt slechts vier punten boven de degradatieplaatsen, een zware teleurstelling voor het bestuur dat sterk investeerde in de spelerskern. Hoofdaandeelhouder Farhad Moshiri nam zijn tijd voor het aanstellen van een nieuwe coach, maar volgens Engelse media heeft Lampard het meeste indruk op hem gemaakt en wordt hij vandaag of morgen nog officieel aangesteld.

Lampard zat sinds januari vorig jaar zonder club nadat hij werd ontslagen bij Chelsea, de club waar hij een icoon werd. Hij was eerder ook aan de slag als trainer van Derby County in The Championship.