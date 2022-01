Binnengehaald als de man die Onuachu ging vervangen, maar nu al weer weg bij Genk

De transfer van Iké Ugbo naar Genk kunnen we niet echt een schot in de roos noemen. De spits die vorig seizoen furore maakte bij Cercle Brugge werd gekocht van Chelsea en tekende voor vier seizoenen, maar na zes maanden is hij alweer weg.

Zoals we eerder op de dag al aankondigden is de spits op weg naar Troyes. De Franse laagvlieger gaat hem tot het einde van het seizoen huren met aankoopoptie. Hij moet de club in de Ligue 1 helpen houden, want Troyes staat pas zestiende. Ugbo werd gehaald als concurrent/mogelijke vervanger van Onuachu, maar kon die rol nooit echt waarmaken. Hij scoorde slechts drie keer in 18 JPL-matchen dit seizoen. Hij wou zelf vertrekken door het gebrek aan speelminuten. Hij legt zijn medische testen af in Canada, waar hij momenteel verblijft.