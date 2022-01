Union haalt defensieve versterking voor de toekomst binnen

Union heeft Samuel Chukwudi binnengehaald. De 18-jarige centrale verdediger is een optie voor de toekomst.

Samuel Chukwudi komt over van HB Torshavn, een ploeg op de Faeröereilanden, zo meldt Het Nieuwsblad. De 18-jarige speler is een centrale verdediger.

Met de overgang is een transfersom van 50.000 euro gemoeid. Het is niet de bedoeling dat Chukwudi meteen in het A-elftal speelt.

Hij wordt door de competitieleider in de U21 gestald, maar zal later wel de kans krijgen om door te groeien naar de eerste ploeg.