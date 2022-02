Strategische uitleenbeurt Trebel: Anderlecht hoopt deze zomer er beter uit te komen

De uitleenbeurt van Adrien Trebel komt Anderlecht op meerdere vlakken goed uit. Liever dan hem nu te verkopen, hopen ze tegelijk dat hij zijn marktwaarde bij Lausanne weer wat opkrikt.

Niet dat er veel aanbiedingen waren om hem te kopen. Er was wel wat interesse uit het Midden-Oosten - zoals gewoonlijk -, maar daar heeft Trebel zelf geen zin in. Hem uitlenen komt Anderlecht beter uit, want hij heeft nog een jaar contract lopen en na een jaar niet op het hoogste niveau gespeeld te hebben, is zijn marktwaarde enorm gekelderd.

Door hem nu uit te lenen, hopen ze in de zomer van zijn laatste jaar contract af te geraken. Dat betekent wel dat ze zijn contract van ongeveer drie miljoen euro bruto dit jaar nog moeten uitbetalen, maar als ze hem voor meer dan een miljoen kunnen verkopen komende zomer komen ze nog steeds beter uit de deal dan als ze hem nu van de hand zouden doen. Al hopen ze bij paars-wit ook dat hij daar fit blijft en vijf maanden voluit kan spelen.