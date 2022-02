Gohi Bi Cyriac (ex-Standard en Anderlecht) hangt voetbalschoenen aan de haak

De Ivoriaanse international Gohi Bi Cyriac heeft er een mooie carrière opzitten, maar nu heeft hij besloten dat het genoeg is.

Gohi Bi Cyriac stopt op 31-jarige leeftijd met voetballen. Dat heeft hij zelf aangekondigd middels een bericht op de sociale media.

Hij speelde in het verleden in België voor Standard, Anderlecht en Oostende en speelde ook in Engeland en Turkije onder meer.

Sinds 2019 zat hij zonder club, waarna Wezet hem kwam wegplukken. Nu stopt hij definitief met voetballen.