OFFICIEEL: RWDM haalt zowaar Obbi Oulare terug naar België

RWDM heeft na Kylian Hazard nog een grote naam weten te strikken. Het haalt met Obbi Oulare een spits binnen vanuit The Championship.

De spits kwam dit seizoen slechts twee keer in actie bij Barnsley. De rest zat hij op de bank en in de tribune. Hij wil bij RWDM dus speelminuten verzamelen, wat dringend nodig is, want zijn carrière zit toch wel wat in het slop.

De 26-jarige boomlange spits wordt in bruikleen gegeven door Barsnley. Dat betekent dat RWDM amper iets voor hem moet betalen.