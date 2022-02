Het clashte zondag tijdens de rust in kleedkamer Anderlecht: twee sterkhouders stevig in de clinch

Waar een paar sterke karakters samen rondlopen, kan het wel eens clashen. Zo gebeurde ook zondag in het Dudenpark tijdens de rust van Union-Anderlecht. Wesley Hoedt en Lior Refaelov zeiden elkaar eens goed hun gedacht.

Het kwam ons ter ore dat het er heel luid aan toeging in de kleedkamer van Anderlecht. Nu blijkt dat Hoedt en Refaelov de lawaaimakers waren. Het liep niet zoals de twee sterkhouders wilden en er vlogen wat verwijten over en weer. Van Crombrugge moest het tweetal zelfs uit elkaar halen. Er vielen ook harde woorden, maar dat werd later wel snel bijgelegd. Een dag later was het al helemaal bekoeld, maar er werd wel nog even over nagepraat.

Dat Anderlecht offensief niets kon klaarmaken, frustreerde Hoedt. Ook Refaelov was niet gelukkig met de gang van zaken. Vincent Kompany leek er wel niet te zwaar aan te tillen, want hij heeft liever dat het eens clasht. Dat zet een groep meteen op scherp. De twee sterkhouders willen Anderlecht zo snel mogelijk weer aan de top krijgen en de vele hindernissen op de weg maken dat niet makkelijker.