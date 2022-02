Fans en analist begrijpen transfer van STVV - die rest van seizoen op tribune zal zitten - absoluut niet: "Een gemiste kans

STVV haalde tijdens de wintermercato ook een nieuwe doelman met Alessandro Russo. Maar op veel begrip moet die versterking niet rekenen. Het is dan ook wat een vreemde situatie.

Russo werd gehaald om de blessure van Kenny Steppe en de afwezigheid van Daniel Schmidt op te vangen. Hij speelde ook direct tegen Antwerp en Charleroi, maar na de terugkeer van Schmidt zal hij voor de rest van het seizoen waarschijnlijk in de tribune moeten zitten omdat de Kanaries te weinig Belgen op het wedstrijdblad hebben.

Ook analist Jacky Mathijssen begrijpt er weinig van. “Het is niet zo dat STVV in acuut degradatiegevaar verkeerde toen deze beslissing genomen werd”, aldus Mathijssen in HBvL. “Als je een toptalent kan strikken dat je voor jaren kan vastleggen, kan ik er nog inkomen. Maar je eigen talent negeren om een 20-jarige Italiaan te huren om de club even uit de nood te helpen, dat valt gewoon niet te begrijpen. Wie met kennis van zaken bij STVV zet het licht op groen om zoiets te doen? Ik vraag het mij af.”