Transferperiode met Union als voorbeeld: "Iemand moet beslissen en een technisch directeur wordt daarop afgerekend"

Het bleef rustig deze winter in België. De wintermercato bracht geen grote verrassingen of grote transfers met zich mee. Makelaar en advocaat Jesse De Preter ziet dat de clubs voorzichtig zijn. En vooral niet met hun geld smijten in coronatijden.

De Preter heeft het ook niet zo met de huidige transferperiodes. "Als je het hebt over eerlijkheid, zitten alle transferperiodes fout. Het zou gezonder zijn om de transferperiodes te houden voor de start van de competities en correcties toe te staan tijdens de winter, bijvoorbeeld voor geblesseerde spelers. Dat moet men herbekijken", zegt hij bij Sporza. Hij ziet ook dat er meer en meer wordt ingezet op computerdata. "Het proces verloopt nu meer geobjectiveerd met data, maar uiteindelijk moet iemand beslissen en een technisch directeur wordt daar ook op afgerekend. Aangezien de topclubs weinig dure transfers hebben gedaan, zou dat moeten betekenen dat hun werk tijdens de zomer goed geweest is. We zullen aan het einde van het seizoen zien of het zo was. Een ploeg als Union presteert bovendien door op een rationele en wetenschappelijke manier te werken. Dat zet andere ploegen aan om het ook zo te doen."