OHL zocht spits, Brys wou Lamkel Zé, maar werd teruggefloten

OHL was deze winter op zoek naar een nieuwe spits. Uiteindelijk kwam het in geen enkel dossier in orde. Ook Didier Lamkel Zé was in beeld, maar dan vooral bij coach Marc Brys.

Brys had het idee dat hij de Kameroener wel grotendeels in het gareel kon doen lopen. En de voetbalkwaliteiten van de aanvaller staan buiten kijf. Brys drong er bij zijn bestuur hard op aan om hem te halen, maar kreeg een duidelijke 'njet'. Het bestuur en technisch directeur Wim De Corte hadden geen zin om hun vingers eraan te verbranden. Lamkel Zé zou na zijn avontuur bij het Slovaakse DAC ook niet in de beste fysieke staat verkeren en OHL wou iemand die onmiddellijk inzetbaar was. Daarom werden er ook geen onderhandelingen aangeknoopt. Brys zei gisteren op de website van OHL dat hij "teleurgesteld" was dat er geen nieuwe spits kwam. En laten wij zeggen dat dat een understatement is. Hij wordt afgerekend op de sportieve resultaten en een 15de plaats was niet het doel van de club voor het seizoen.