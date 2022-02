Hoe KV Mechelen in extremis een spits kon binnenhalen: "Ik dacht het voorbij was"

KV Mechelen zag met Ferdy Druijf en Igor de Camargo twee spitsen vertrekken. Het leek erop dat Malinwa geen nieuwe aanvaller zou strikken, maar vlak voor het verstrijken van de deadline was het dan toch raak.

Elie Youan maakte de overstap van het Zwitserse Sankt Gallen. Al is alles pas op de slotdag van de mercato in een stroomversnelling geraakt. "Na de training kreeg ik 's middags een telefoontje van mijn makelaar. Hij zei me dat er een Belgische club interesse toonde. Ik was meteen getriggerd", aldus Elie Youan in Gazet van Antwerpen.

Het geduld van de 22-jarige Fransman werd daarna danig op de proef gesteld. "Ik stond vanaf 17u te wachten op de luchthaven, twee uur later kreeg ik het bericht dat ik naar huis mocht gaan. Ik dacht dat het voorbij was. Bij thuiskomst hoorde ik dat ik onmiddellijk naar het station van Sankt Gallen moest komen. Daar hebben we de laatste details afgehandeld en heb ik mijn contract vanop afstand ondertekend. Net op tijd. Het was stressen, maar gelukkig is het allemaal net op tijd in orde geraakt." Uiteindelijk zou het tot 23u47 duren vooraleer alle administratie de juiste instanties bereikt hadden.