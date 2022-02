OFFICIEEL: Dit is de nieuwe bestemming voor Maxime Lestienne

Maxime Lestienne heeft een contract ondertekend bij Lion City Sailors FC, dat zich vorig seizoen tot kampioen kroonde in de hoogste klasse in Singapore.

Lestienne verkommerde een tijdlang in de B-kern van Standard, maar werd door Luka Elsner gerehabiliteerd. Hij begon dit seizoen een keer in de basis in de competitie, zeven keer mocht hij invallen.

Na Al-Arabi, Genoa, PSV, Roebin Kazan en Malaga wordt Lion City Sailors alweer de zesde buitenlandse club voor de voormalige Rode Duivel.

Our 2022 Home Kit featuring Puma's all new ULTRAWEAVE Technology.🔥



The Sailors are proud to be the first club in Asia to wear the fastest football jersey in the world.



Get yours today and enjoy 20% off for a limited time only 👇https://t.co/rJd57rEauC pic.twitter.com/UG5rrVRpEu