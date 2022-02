Verrassende matchwinnaar Charles De Ketelaere doodeerlijk: "Gent verdiende echt wel te winnen"

Charles De Ketelaere was uiteindelijk de (verrassende) matchwinnaar in Gent - Club Brugge. Hij zorgde voor de 0-1, nadat de Buffalo's heel wat kansen hadden gemist.

Charles De Ketelaere was uiteindelijk de enige die de netten kon doen trillen. "De bal viel lekker voor mijn voeten en dan moet je niet twijfelen", aldus de goalgetter van dienst.

Goed weggekomen

"Ik heb er meteen op getrapt en hij ging er lekker in. We komen daarmee eigenlijk heel goed weg na deze wedstrijd."

De speler van Club Brugge was niet te beroerd om het volmondig toe te geven: "Gent had altijd moeten winnen met de kansen die ze kregen en de strafschop. Voor ons is dit een heel goed resultaat met oog op de terugmatch."